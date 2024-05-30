Берлінська поліція готує масштабну операцію напередодні Євро-2024

У зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Поліції доводиться готуватися до всіх видів інцидентів – від терористичних атак, проблемних та агресивних фанатів до демонстрацій пропалестинських прихильників або активістів, які виступають за захист клімату.

За словами комісарки поліції Барбари Словік, за шість років її перебування на посаді ситуація ще ніколи не була такою гострою, як зараз.

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"Ми повинні постійно переоцінювати ситуацію з безпекою", – зазначила вона.

Конференція з питань відновлення України відбудеться в Берліні 11 і 12 червня. Чемпіонат Європи пройде в декількох містах Німеччини з 14 червня до 14 липня.

Нещодавно повідомляли, що сили безпеки Німеччини планують забезпечити посилену охорону збірній України під час чемпіонаті Європи з футболу.

Раніше в уряді Німеччини запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку.

Перед цим глава МВС Ненсі Фезер оголосила про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа.

Ці заходи підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що у цьому немає нічого незвичайного.