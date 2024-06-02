В Егейському морі через зіткнення з катером берегової охорони загинув мігрант, п’ятеро поранені

Один мігрант загинув і п'ятеро отримали поранення в східній частині Егейського моря, коли їхній човен врізався в судно грецької берегової охорони, яке їх переслідувало.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався біля грецького острова Сімі. Два патрульних катери помітили надувний швидкісний човен, який "плив на великій швидкості, без навігаційних вогнів у напрямку острова Німос".

Берегова охорона заявила, що човен врізався в патрульне судно після того, як його водій вистрибнув за борт, щоб уникнути арешту. Більшість пасажирів човна впали у море.

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Влада врятувала 18 осіб, у тому числі неповнолітнього, а судно затонуло.

П'ятьом мігрантам була надана перша медична допомога, а ще одного вдалося привести до тями після того, як він втратив свідомість.

Усіх мігрантів перевезли до порту Сімі. Шестеро були госпіталізовані в медичний центр, де один з постраждалих загинув.

Водій човна з мігрантами був заарештований.

Влада повідомила, що, за словами пасажирів, кожен з них заплатив по чотири тисячі доларів за перевезення до Греції з турецького міста Датча.

Нагадаємо, 16 травня у Середземному морі на південь від грецького острова Крит врятували 42 особи, але ще троє вважаються зниклими безвісти після того, як човен, який, імовірно, перевозив мігрантів, подав сигнал лиха.

Наприкінці квітня влада грецького острова Самос повідомила, що один мігрант загинув та ще 25 нелегалів врятували із затонулого човна, який відплив від сусіднього узбережжя Туреччини.