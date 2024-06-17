На сході Франції 5 людей постраждали внаслідок нападу з ножем

У місті Мец на сході Франції вранці у понеділок 5 осіб отримали поранення внаслідок нападу з ножем, обставини події поки невідомі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прокурор Меца повідомив, що вранці 17 червня п’ятеро людей отримали ножові поранення, з них двоє у важкому стані.

На даному етапі розслідування терористичні мотиви виключають.

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Про жодні інші обставини інциденту на цей час невідомо.

За даними журналістів, події відбувалися перед одним з магазинів міста, затриманих у зв’язку з нападом ще немає.

Нагадаємо, у Німеччині за останній час сталася серія нападів, що активізували розмови про спрощення депортації іммігрантів, які можуть становити загрозу для безпеки.

14 червня вихідець з Афганістану поранив ножем кількох людей у місті Вольмірштедт, що в землі Саксонія-Ангальт, одна з жертв загинула.

11 червня у Франкфурті-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

Перед тим, 31 травня, на ринковій площі міста Мангейм вихідець з Афганістану напав на учасників антиісламського мітингу і поранив багатьох людей, зокрема правоохоронця, він згодом помер у лікарні.