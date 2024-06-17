На востоке Франции 5 человек пострадали в результате нападения с ножом

В городе Мец на востоке Франции утром в понедельник 5 человек получили ранения в результате нападения с ножом, обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Прокурор Меца сообщил, что утром 17 июня пять человек получили ножевые ранения, из них двое в тяжелом состоянии.

На данном этапе расследования террористические мотивы исключают.

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Ни о каких других обстоятельствах инцидента на данный момент неизвестно.

По данным журналистов, события происходили перед одним из магазинов города, задержанных в связи с нападением еще нет.

Напомним, в Германии за последнее время произошла серия нападений, которые активизировали разговоры об упрощении депортации иммигрантов, которые могут представлять угрозу для безопасности.

14 июня выходец из Афганистана ранил ножом нескольких человек в городе Вольмирштедт, что в земле Саксония-Анхальт, одна из жертв погибла.

11 июня во Франкфурте-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

31 мая на рыночной площади города Мангейм выходец из Афганистана напал на участников антиисламского митинга и ранил многих людей, в том числе правоохранителя, он впоследствии скончался в больнице.