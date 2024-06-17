Прем’єр Польщі підтримує призначення Каї Каллас топдипломаткою ЄС

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що голова уряду Естонії Кая Каллас є хорошою кандидаткою на посаду високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, яку нині обіймає Жозеп Боррель.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує портал wnp.pl.

Під час відкриття зустрічі лідерів Європейської народної партії в Брюсселі Туск заявив, що Каллас є "дуже хорошою кандидаткою" на посаду топдипломата ЄС, бо "дуже добре знає проблеми нашого регіону, розуміє українські та російські реалії".

"Вона представляє позицію таку само, як і польська", – підкреслив він.

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Польський прем’єр висловив сподівання, що на неформальному саміті лідерів ЄС у понеділок з цього питання "буде досягнуто згоди, хоча й не остаточної".

Окремо Туск зазначив, що нинішня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "має повне розуміння польських справ".

Нагадаємо, лідери ЄС зустрінуться ввечері 17 червня, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у Євросоюзі після євровиборів.

Серед кандидатів на посаду наступного керівника Євроради – експрем'єр-соціаліст з Португалії Антоніу Кошта, на посаду глави дипломатії ЄС – прем'єрка-лібералка з Естонії Кая Каллас, на посаду глави Європейського парламенту – чинна президентка цього органу Роберта Метсола.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".