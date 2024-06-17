Премьер Польши поддерживает назначение Каи Каллас топ-дипломатом ЕС

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что глава правительства Эстонии Кая Каллас является хорошим кандидатом на должность высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует портал wnp.pl.

Во время открытия встречи лидеров Европейской народной партии в Брюсселе Туск заявил, что Каллас является "очень хорошим кандидатом" на должность топ-дипломата ЕС, потому что "очень хорошо знает проблемы нашего региона, понимает украинские и российские реалии".

"Она представляет позицию такую же, как и польская", – подчеркнул он.

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Польский премьер выразил надежду, что на неформальном саммите лидеров ЕС в понедельник по этому вопросу "будет достигнуто согласие, хотя и не окончательное".

Отдельно Туск отметил, что нынешний президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "имеет полное понимание польских дел".

Напомним, лидеры ЕС встретятся вечером 17 июня, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после евровыборов.

Среди кандидатов на должность следующего руководителя Евросовета – экс-премьер-социалист из Португалии Антониу Кошта, на должность главы дипломатии ЕС – премьер-либералка из Эстонии Кая Каллас, на должность главы Европейского парламента – действующий президент этого органа Роберта Метсола.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".