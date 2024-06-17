У Польщі стався витік аміаку на підприємстві: є постраждалі

У Польщі зранку у понеділок, 17 червня, стався витік аміаку на одному з підприємств у Кошаліні, внаслідок чого постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент стався до 10:00 на одному з виробничих об'єктів у Кошаліні в Західнопоморському воєводстві.

Рятувальники зазначили, що витік аміаку обмежився виробничим цехом, його локалізували і усунули.

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З заводу було евакуйовано понад 300 осіб, деякі з них почувались зле.

Чотирьом особам надавала допомогу медична рятувальна бригада.

На місці події працювали два пожежні розрахунки та спеціалізована команда хімічних рятувальників.

Раніше стало відомо, що у Західнопоморському воєводстві Польщі в одному з пансіонатів у приморському місті Погожеліца масово отруїлись люди похилого віку.

7 червня у Румунії стався потужний вибух в магазині будівельних товарів, постраждали 13 осіб.