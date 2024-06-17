В Польше произошла утечка аммиака на предприятии: есть пострадавшие

В Польше утром в понедельник, 17 июня, произошла утечка аммиака на одном из предприятий в Кошалине, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел до 10:00 на одном из производственных объектов в Кошалине в Западнопоморском воеводстве.

Спасатель отметили, что утечка аммиака ограничился производственным цехом, его локализовали и устранили.

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С завода были эвакуированы более 300 человек, некоторые из них чувствовали себя плохо.

Четырем лицам оказывала помощь медицинская спасательная бригада.

На месте происшествия работали два пожарных расчета и специализированная команда химических спасателей.

Ранее стало известно, что в Западнопоморском воеводстве Польши в одном из пансионатов в приморском городе Погожелица массово отравились пожилые люди.

7 июня в Румынии на прошлой неделе произошел мощный взрыв в магазине строительных товаров, пострадали 13 человек.