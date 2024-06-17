У МВС Німеччини задоволені, як працюють заходи безпеки на Євро-2024

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в цілому задоволене початком Євро-2024 та заходами безпеки, навіть незважаючи на деякі інциденти, що сталися під час перших семи матчів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

"Заходи безпеки працюють", – заявив у понеділок речник німецького МВС Максиміліан Калл.

За його словами, було кілька інцидентів з агресивними вболівальниками, головним чином, сутичка між вболівальниками Англії та Сербії перед їхнім матчем у неділю в Гельзенкірхені.

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Калл сказав, що поліція швидко втрутилася, щоб зупинити сутичку, багато в чому завдяки тому, що вона була добре підготовлена до таких інцидентів.

Представник МВС повторив, що забезпечення безпеки турніру, який розпочався у п'ятницю, є дуже складним завданням.

Раніше Німеччина посилила заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.

Перед цим повідомляли, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.