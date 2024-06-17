В МВД Германии довольны, как работают меры безопасности на Евро-2024

Министерство внутренних дел Германии в целом довольно началом Евро-2024 и мерами безопасности, даже несмотря на некоторые инциденты, произошедшие во время первых семи матчей.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

"Меры безопасности работают", – заявил в понедельник представитель немецкого МВД Максимилиан Калл.

По его словам, было несколько инцидентов с агрессивными болельщиками, главным образом, столкновение между болельщиками Англии и Сербии перед их матчем в воскресенье в Гельзенкирхене.

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Калл сказал, что полиция быстро вмешалась, чтобы остановить стычку, во многом благодаря тому, что она была хорошо подготовлена к таким инцидентам.

Представитель МВД повторил, что обеспечение безопасности турнира, который начался в пятницу, является очень сложной задачей.

Ранее Германия усилила меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.

Перед этим сообщалось, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины в июне берлинская полиция готовится к одной из крупнейших операций за последние годы.