Взрыв в гараже дома в Швейцарии, где погибли двое, произошел из-за пиротехники

Прокуратура города Нуссбаумен в швейцарском кантоне Аргау продолжает расследование взрыва в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека и еще 11 пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Как сообщил представитель прокуратуры Аргау Адриан Шулер, расследование инцидента продолжается, но пока нет никаких признаков детонации военной взрывчатки или чего-то подобного.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что взрыв, вероятно, произошел в закрытом помещении в гараже многоэтажки в Нуссбаумене, а рядом обнаружили остатки нескольких пиротехнических средств.

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По словам Шулера, следствие считает, что взрыв был вызван нелегальной пиротехникой.

Напомним, вечером 14 июня в Нуссбаумене в результате взрыва погибли 43-летний итальянец и 24-летний швейцарец, еще 11 человек пострадали.

Перед тем сообщалось, что 13 июня в бельгийском городе Антверпен произошел сильный взрыв в жилом доме на верхних этажах, известно об одном погибшем.