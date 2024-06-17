Шольц очікує швидкого рішення щодо нового президента Єврокомісії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що Європейський Союз зможе швидко домовитися про наступного президента Європейської комісії.

Заяву очільника німецького уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, необхідно якомога швидше визначитися з наступним президентом ЄК, оскільки Європа наразі переживає важкі часи.

"Враховуючи, що політична платформа, яка досі підтримувала президентку (фон дер Ляєн) в парламенті, знову має більшість, я вважаю, що можна буде швидко знайти розумне рішення", – сказав Шольц журналістам після прибуття на зустріч лідерів ЄС у Брюсселі.

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Він також додав, що "важливо знати, що чекає на Європу в майбутньому".

Увечері 17 червня лідери ЄС збираються на закриту вечерю, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у Євросоюзі після євровиборів, що пройшли раніше у червні.

За даними ЗМІ, під час вечері лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".