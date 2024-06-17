Шольц ожидает быстрого решения по новому президенту Еврокомиссии

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что Европейский Союз сможет быстро договориться о следующем президенте Европейской комиссии.

Заявление главы немецкого правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, необходимо как можно скорее определиться со следующим президентом ЕК, поскольку Европа сейчас переживает трудные времена.

"Учитывая, что политическая платформа, которая до сих пор поддерживала президента (фон дер Ляйен) в парламенте, снова имеет большинство, я считаю, что можно будет быстро найти разумное решение", – сказал Шольц журналистам по прибытии на встречу лидеров ЕС в Брюсселе.

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Он также добавил, что "важно знать, что ждет Европу в будущем".

Вечером 17 июня лидеры ЕС собираются на закрытый ужин, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после прошедших ранее в июне евровыборов.

По данным СМИ, во время ужина лидеры ЕС планируют поддержать выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на посту президента Европейской комиссии.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".