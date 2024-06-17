Премьер Дании говорит, что не претендует ни на одну высшую должность в ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не претендует ни на одну высшую должность в Европейском союзе.

Ее заявление приводит DR, сообщает "Европейская правда".

СМИ ранее сообщали, что президент Европейского совета Шарль Мишель якобы начал продвигать идею о том, чтобы на его должность назначили Фредериксен.

"Я хотела бы повторить то, что говорила много раз раньше. Я не претендую ни на какую другую должность, кроме той, которую я занимаю сегодня как премьер-министр Дании", – подчеркнула она.

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В то же время Фредериксен не стала называть имена тех, кого она хотела бы видеть на должностях президента Еврокомиссии, главы Евросовета и главного дипломата ЕС.

Однако она подчеркивает, что "Урсула фон дер Ляйен проделала очень хорошую работу в последние годы на посту председателя Комиссии". И, по ее словам, она может сказать "только хорошие вещи" об Антониу Кошту, который является претендентом на пост президента Европейского совета.

"Я думаю, что на этот раз все пройдет немного легче, чем в прошлый раз, и это будет очень хорошо для Европы, если мы сможем найти решение относительно быстро", – уверена Фредериксен.

Вечером 17 июня лидеры ЕС собираются на закрытый ужин, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после прошедших ранее в июне евровыборов.

По данным СМИ, во время ужина лидеры ЕС планируют поддержать выдвижение кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на посту президента Европейской комиссии.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".