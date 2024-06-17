ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility – орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

На решение Еврокомиссии от 12 июня, опубликованное в понедельник, обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Ревизионный совет Ukraine Facility, как отмечается в решении, оценивает системы, которые Украина имеет для предотвращения, устранения, сообщения и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений в отношении любых расходов.

Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией из числа граждан стран ЕС с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга сроком на два года.

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Ревизионный совет будет действовать в Брюсселе, но должен как минимум шесть раз в год посещать Украину. Каждые три месяца он будет готовить отчет с рекомендациями для Украины по совершенствованию системы управления и контроля за финансированием в рамках Ukraine Facility.

"Информация, которую совет получил или о которой ему стало известно, о любых выявленных случаях или серьезных опасениях относительно неэффективного управления расходами, финансируемыми в рамках Ukraine Facility, должна быть немедленно передана Комиссии", – говорится в документе.

6 июня Верховная рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом по так называемому плану для Ukraine Facility, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

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