Французские ультраправые убрали со своего сайта противоречивые планы по России и НАТО

Французская ультраправая партия "Национальный фронт" удалила часть своей оборонной программы со своего сайта, изъяв разделы, которые предлагали углубление связей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Удаленные позиции появились во время президентской кампании Марин Ле Пен в 2022 году, когда ее партия выпустила 17 тематических буклетов, в которых изложила свои предложения во всех сферах политики.

В то время как 16 буклетов остаются онлайн, буклет на тему обороны был удален с веб-страницы после 11 июня. Его все еще можно найти в интернете на странице, на которую больше нет ссылки на партийном сайте.

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В своем манифесте "Национальное объединение" выступало за дистанцирование от Вашингтона и утверждало, что будет пытаться наладить отношения с Москвой.

Отмечая, что Вашингтон "не всегда ведет себя как союзник Франции", программа Ле Пен в 2022 году предлагала искать "союз с Россией по определенным вопросам", таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

В изъятом документе также говорилось, что Франция должна немедленно выйти из интегрированного военного командования НАТО и предлагалось "положить конец" проектам сотрудничества с Германией в военной сфере, учитывая "глубокие и непримиримые доктринальные, операционные и промышленные разногласия с Берлином".

Речь шла, в частности, о планах совместной разработки боевых танков нового поколения и истребителей нового поколения.

В последние месяцы "Национальное объединение" смягчило некоторые из своих наиболее противоречивых позиций.

В марте депутаты от "Национального объединения" воздержались во время голосования по военной помощи Украине, в то время как депутаты от левой партии "Франция непокоренная" проголосовали против.

В том же месяце новая звезда "Национального объединения" и его президент Жордан Барделла заявил в интервью изданию, что Франция должна дождаться окончания войны в Украине, прежде чем выходить из-под объединенного командования НАТО.

Барделла планирует стать премьер-министром, если "Национальное объединение" победит на парламентских выборах.

В своей программе к европейским выборам 2024 года партия не повторила предложения 2022 года. Вместо этого она заявила, что "Россия нарушает международное право и провоцирует пересмотр международного порядка".

В разговоре с Politico представитель "Национального объединения" сообщил, что Барделла изложит свою программу, в том числе по обороне, в ближайшие дни.

Даже если "Национальное объединение" получит большинство во французском парламенте, Макрон останется президентом еще на три года и будет отвечать за оборону и внешнюю политику.

Между тем, в политсиле президента Макрона решили не выдвигать кандидатов в десятках округов, чтобы сдержать ультраправых и левых.

Подробно о причинах решения Макрона распустить парламент и объявить досрочные выборы читайте в статье "Европейской правды".