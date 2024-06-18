Politico: Мелоні була незадоволена на переговорах лідерів ЄС

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні була незадоволена переговорами лідерів Євросоюзу в четвер щодо призначення нового керівництва ЄС і не приховувала цього.

Про це виданню Politico розповіли кілька дипломатів, пише "Європейська правда".

Зокрема, прем'єр-міністерка Італії "оскаржила тип підходу", застосований під час дискусії, зазначив посадовець, знайомий з перебігом переговорів.

Вона почала "з твердження, що сьогоднішня неформальна зустріч повинна була стати моментом для обговорення того, що робити у світлі сигналів з європейських виборів, а потім, з цієї відправної точки, почати дискусію про імена на вищі посади, а не навпаки", – додав посадовець.

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Серед лідерів ЄС, присутніх на зустрічі, Мелоні була однією з небагатьох, чия політсила здобула беззаперечну перемогу на виборах до Європарламенту в червні.

За словами одного з дипломатів, деякі лідери намагалися "вивести з гри" Мелоні, замість того, щоб повністю її залучити.

Італійські посадовці перед переговорами сподівалися, що Мелоні використає саміт для захисту інтересів Італії. Зокрема, вони очікували, що успіх Мелоні на виборах допоможе їй заручитися підтримкою своїх улюблених тем, таких як міграція.

Водночас, підтримка Мелоні була необхідна Урсулі фон дер Ляєн, аби отримати згоду лідерів на другий термін на посту глави Єврокомісії.

Утім, як повідомляла "ЄП", лідери Євросоюзу на зустрічі у понеділок не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.