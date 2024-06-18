Politico: Мелони была недовольна на переговорах лидеров ЕС

Премьер Италии Джорджия Мелони была недовольна переговорами лидеров Евросоюза в четверг по назначению нового руководства ЕС и не скрывала этого.

Об этом изданию Politico рассказали несколько дипломатов, пишет "Европейская правда".

В частности, премьер-министр Италии "обжаловала тип подхода", примененный во время дискуссии, отметил чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Она начала "с утверждения, что сегодняшняя неформальная встреча должна была стать моментом для обсуждения того, что делать в свете сигналов с европейских выборов, а затем, с этой отправной точки, начать дискуссию об именах на высшие должности, а не наоборот", – добавил чиновник.

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Среди лидеров ЕС, присутствующих на встрече, Мелони была одной из немногих, чья политсила одержала безоговорочную победу на выборах в Европарламент в июне.

По словам одного из дипломатов, некоторые лидеры пытались "вывести из игры" Мелони, вместо того, чтобы полностью ее привлечь.

Итальянские чиновники перед переговорами надеялись, что Мелони использует саммит для защиты интересов Италии. В частности, они ожидали, что успех Мелони на выборах поможет ей заручиться поддержкой своих любимых тем, таких как миграция.

В то же время, поддержка Мелони была необходима Урсуле фон дер Ляйен, чтобы получить согласие лидеров на второй срок на посту главы Еврокомиссии.

Впрочем, как сообщала "ЕП", лидеры Евросоюза на встрече в понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.