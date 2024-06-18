Німеччина створила підрозділ для протидії російській дезінформації

У Німеччині створили спеціальну групу з протидії дезінформаційним кампаніям, які, на думку Берліна, спрямовані на підрив демократії та сіяння розбрату в суспільстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Створюючи новий підрозділ, німецький уряд реалізує висновки, викладені в опублікованій минулого року стратегії національної безпеки, в якій Кремль назвали головною загрозою для безпеки Німеччини.

Підрозділ, який є спільною ініціативою міністерств внутрішніх справ, закордонних справ та юстиції, спочатку матиме 10 спеціальних аналітиків, а згодом кількість співробітників має збільшитись удвічі – до 20 осіб, які займатимуться моніторингом та аналізом.

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Основна увага зосередиться на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соцмережах, зокрема тих, які спонсорує РФ.

Інша мета полягає в тому, щоб попередити й знешкодити кампанії до того, як вони розгорнуться.

Нещодавно Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, відповідальний за розвінчування дезінформації, оголосив про запуск із Польщею ініціативи, покликаної допомогти Україні протистояти російським інформаційним атакам.

Польща все частіше говорить, що є об'єктом підривних заходів з боку російських спецслужб. Серед останніх випадків – кібератака на державне інформаційне агентство та поширення фейку про "мобілізацію".

У США також говорили, що Кремль на тлі активних воєнних дій в Україні посилив кампанію з дезінформації проти української влади.