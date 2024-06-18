Германия создала подразделение для противодействия российской дезинформации

В Германии создали специальную группу по противодействию дезинформационным кампаниям, которые, по мнению Берлина, направлены на подрыв демократии и сеяние раздора в обществе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Создавая новое подразделение, немецкое правительство реализует выводы, изложенные в опубликованной в прошлом году стратегии национальной безопасности, в которой Кремль назвали главной угрозой для безопасности ФРГ.

Подразделение, которое является совместной инициативой министерств внутренних дел, иностранных дел и юстиции, сначала будет иметь 10 специальных аналитиков, а впоследствии количество сотрудников должно увеличиться вдвое – до 20 человек, которые будут заниматься мониторингом и анализом.

Реклама:

Основное внимание сосредоточится на выявлении и развенчании дезинформационных операций в соцсетях, в частности тех, которые спонсирует РФ.

Другая цель состоит в том, чтобы предупредить и обезвредить кампании до того, как они развернутся.

Недавно Центр глобального взаимодействия Государственного департамента США, ответственный за развенчивание дезинформации, объявил о запуске с Польшей инициативы, призванной помочь Украине противостоять российским информационным атакам.

Польша все чаще говорит, что является объектом подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб. Среди последних случаев – кибератака на государственное информационное агентство и распространение фейка о "мобилизации".

В США также говорили, что Кремль на фоне активных военных действий в Украине усилил кампанию по дезинформации против украинской власти.