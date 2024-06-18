Столтенберг уточнив свої слова про приведення ядерної зброї НАТО у боєготовність

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уточнив свої коментарі про те, що в Альянсі ведуть переговори стосовно зміни у боєготовності ядерної зброї через дедалі більшу загрозу з боку РФ та Китаю.

Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що НАТО вже десятиліттями має ядерні сили стримування, і в "цьому немає нічого нового".

"Те, що ми модернізуємо ці сили ядерного стримування, також не є новиною. Ми замінюємо старі літаки, застарілі літаки, на нові літаки п'ятого покоління, а США модернізують розгорнуті ними озброєння. Так що в цьому немає нічого нового", – сказав генсек Альянсу.

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Він зауважив, що модернізація ядерних сил стримування НАТО триває вже деякий час, і "ми про це прозоро заявляємо, про це повідомлялося протягом багатьох років".

Столтенберг підкреслив, що НАТО не планує збільшувати кількість ядерних озброєнь. "Це модернізація ядерного стримування, яку ми маємо вже багато років. У цьому немає нічого нового, і ми вже давно про це говорили", – додав він ще раз.

Речниця НАТО Фара Дахлалла також заявила, що в ядерній політиці Альянсу не відбулося жодних значних змін, і він прагне забезпечити "безпечне, надійне й ефективне" ядерне стримування.

Днями Столтенберг заявив, що у НАТО проводять консультації стосовно зміни у боєготовності ракет із ядерними боєголовками.

Генсек НАТО вказав, що "світ, в якому РФ, Китай та КНДР мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним".