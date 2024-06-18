Зеленський підписав закон про єдину зону роумінгу з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10265, який передбачає приєднання України до єдиної роумінгової зони Європейського Союзу.

Про це йдеться на сайті українського парламенту, повідомляє "Європейська правда".

Документ 17 червня було повернуто з підписом глави держави.

Законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом внесли до парламенту в листопаді 2023 року, у травні його ухвалили в другому читанні.

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Він передбачає унормування процедури, що діє на тимчасовій основі після повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема містить визначення спільної роумінгової зони України та ЄС та інших пов’язаних понять.

Також законопроєкт розширює повноваження національного регулятора електронних комунікацій: він зможе встановлювати єдині граничні ставки на голосовий трафік із номерів ЄС або України, які перебуватимуть в єдиній зоні роумінгу, на рівні ставок, які діють у Євросоюзі.

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи. Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни.

Тим часом Євросоюз ще у минулому році затвердив пропозицію Європейської комісії розширити дію мобільного роумінгу в ЄС на Україну.