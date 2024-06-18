Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10265, который предусматривает присоединение Украины к единой роуминговой зоне Европейского Союза.

Об этом говорится на сайте украинского парламента, сообщает "Европейская правда".

Документ 17 июня был возвращен с подписью главы государства.

Законопроект о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом внесли в парламент в ноябре 2023 года, в мае его приняли во втором чтении.

Реклама:

Он предусматривает нормирование процедуры, действующей на временной основе после полномасштабного вторжения в Украину, в частности содержит определение общей роуминговой зоны Украины и ЕС и других связанных понятий.

Также законопроект расширяет полномочия национального регулятора электронных коммуникаций: он сможет устанавливать единые предельные ставки на голосовой трафик с номеров ЕС или Украины, которые будут находиться в единой зоне роуминга, на уровне ставок, действующих в Евросоюзе.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы. Этот режим действует на временной основе с начала активной фазы войны.

Между тем Евросоюз еще в прошлом году утвердил предложение Европейской комиссии расширить действие мобильного роуминга в ЕС на Украину.