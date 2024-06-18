Глава МВС Німеччини розповіла про ризики, з якими може зіткнутися країна

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що хоча німецька демократія є сильною, вона зазнає значного тиску.

Заяву очільниці німецького МЗС наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Серед загроз вона назвала ультраправі елементи в німецькому суспільстві та посилення шпигунської діяльності з боку Росії та Китаю.

У зв’язку із цим Фезер закликала до активної підтримки демократичних ідеалів: "Ми повинні активно захищати нашу демократію".

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Міністерка також сказала, що загальна ситуація з безпекою "була і залишається напруженою", підкресливши при цьому, що "ми не дозволимо себе залякати".

Одним із ризиків для безпеки вона назвала ісламістське середовище з його антисемітськими тенденціями.

Фезер також розповіла про дебати, що тривають у Німеччині щодо заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка здобула значну кількість прихильників, особливо на сході країни.

Вона заявила, що виступає проти будь-якої заборони партії, незважаючи на те, що внутрішня розвідувальна служба Німеччини BfV класифікувала її як "підозрювану в крайньому правому екстремізмі", і цей статус був нещодавно підтверджений як законний вищим регіональним судом землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері.

Фезер заявила, що замість заборони ультраправим силам слід протистояти політично.

Своєю чергою очільник BfV Томас Гальденванг також говорив про "дуже високий рівень загроз", коли ризик екстремістських ісламістських нападів зростає, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Він сказав, що небезпека походить як від терористів-джихадистів, так і від радикально налаштованих одинаків.

Конфлікт у Газі також став "каталізатором антисемітизму в Німеччині", додав він.

Раніше стало відомо, що у Німеччині створили спеціальну групу з протидії дезінформаційним кампаніям, які, на думку Берліна, спрямовані на підрив демократії та сіяння розбрату в суспільстві.