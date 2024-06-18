Глава МВД Германии рассказала о рисках, с которыми может столкнуться страна

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что хотя немецкая демократия является сильной, она испытывает значительное давление.

Заявление руководительницы немецкого МИД приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Среди угроз она назвала ультраправые элементы в немецком обществе и усиление шпионской деятельности со стороны России и Китая.

В связи с этим Фезер призвала к активной поддержке демократических идеалов: "Мы должны активно защищать нашу демократию".

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Министр также сказала, что общая ситуация с безопасностью "была и остается напряженной", подчеркнув при этом, что "мы не позволим себя запугать".

Одним из рисков для безопасности она назвала исламистскую среду с ее антисемитскими тенденциями.

Фезер также рассказала о продолжающихся в Германии дебатах о запрете ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая получила значительное количество сторонников, особенно на востоке страны.

Она заявила, что выступает против любого запрета партии, несмотря на то, что внутренняя разведывательная служба Германии BfV классифицировала ее как "подозреваемую в крайнем правом экстремизме", и этот статус был недавно подтвержден как законный высшим региональным судом земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере.

Фезер заявила, что вместо запрета ультраправым силам следует противостоять политически.

В свою очередь глава BfV Томас Хальденванг также говорил об "очень высоком уровне угроз", когда риск экстремистских исламистских нападений растет, особенно после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Он сказал, что опасность исходит как от террористов-джихадистов, так и от радикально настроенных одиночек.

Конфликт в Газе также стал "катализатором антисемитизма в Германии", добавил он.

Ранее стало известно, что в Германии создали специальную группу по противодействию дезинформационным кампаниям, которые, по мнению Берлина, направлены на подрыв демократии и сеяние раздора в обществе.