Німецькі організації запустили нову кампанію для заборони "Альтернативи для Німеччини"

Група громадських організацій розпочала нову кампанію за заборону ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка за останні місяці стала однією з найпопулярніших партій країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Оголошена в понеділок кампанія "Захистимо людську гідність – заборонимо "АдН" зараз" має на меті схилити парламентську більшість у Німеччині для внесення законопроєкту про заборону партії в найближчі тижні.

Учасники кампанії також анонсували протести проти "АдН", зокрема на національній конференції партії в Ессені наприкінці червня.

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"В останні роки "АдН" перетворилася на партію, в якій домінують крайні праві сили. Вона поширює расистські націоналістичні ідеї, висміює демократію і нападає на верховенство права", – пояснюють ініціатори такого кроку.

На їхню думку, заборона "Альтернативи для Німеччини" може зруйнувати організаційну структуру партії, позбавити її державного фінансування і позбавити її легітимності.

Директор фонду меморіального комплексу Бухенвальд Єнс-Крістіан Вагнер, який долучився до кампанії, заявив, що "антиконституційні партії повинні бути позбавлені можливості зловживати демократією, щоб її скасувати".

Заборона "Альтернативи для Німеччини" неодноразово обговорювалася протягом останніх місяців. Критики вказують на те, що судовий розгляд буде дуже тривалим, а його результат у Федеральному конституційному суді буде відкритим.

Існують також побоювання щодо наслідків заборони партії, яка в останні місяці здобула підтримку майже кожного п’ятого виборця в Німеччині. Проти такого кроку висловлювались і німецькі громадяни, й канцлер Олаф Шольц.