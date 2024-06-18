На Італію насуває 40-градусна спека
В Італії наступними днями очікують екстремальну спеку, на півдні стовпчик термометра може перевищувати 40℃.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
На всьому Апеннінському півострові температури у найближчі дні будуть приблизно на 12 градусів вищими, аніж норма для сезону, також небо може бути тьмяним через пил із Сахари.
Вже у вівторок на острові Сардинія cтовпчик термометра наближається до 39℃, у центрі країни, зокрема у Римі – 34-36℃.
Пік спеки очікують у проміжку з середи до п’ятниці. На півдні острова Сардинія температура може сягати 44°C, на Сицилії та півдні Апеннінського півострова може бути 40-41°C, у Римі – до 38-39°C.
З суботи очікувано прийде циклон і температура знизиться.
Нагадаємо, минулого тижня від екстремальної спеки потерпала Греція, через високі температури у денні години закривали Акрополь та інші туристичні місця.
Спеку вважають причиною загибелі кількох туристів літнього віку.