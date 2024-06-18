На Италию надвигается 40-градусная жара

В Италии в ближайшие дни ожидают экстремальную жару, на юге столбик термометра может превышать 40℃.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

На всем Апеннинском полуострове температуры в ближайшие дни будут примерно на 12 градусов выше, чем норма для сезона, также небо может быть тусклым из-за пыли из Сахары.

Уже во вторник на острове Сардиния столбик термометра приближается к 39℃, в центре страны, в частности в Риме – 34-36℃.

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Пик жары ожидается в промежутке со среды по пятницу. На юге острова Сардиния температура может достигать 44°C, на Сицилии и юге Апеннинского полуострова может быть 40-41°C, в Риме – до 38-39°C.

С субботы ожидаемо придет циклон и температура снизится.

Напомним, на прошлой неделе от экстремальной жары страдала Греция, из-за высоких температур в дневные часы закрывали Акрополь и другие туристические места.

Жара считают причиной гибели нескольких туристов пожилого возраста.