Туск: ЄС допоможе фінансувати безпеку кордонів Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери ЄС погодились із необхідністю фінансувати заходи безпеки на польсько-білоруському кордоні.

Заяву Туска наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Кордон Польщі з Білоруссю став гарячою точкою відтоді, як у 2021 році режим Александра Лукашенка почав звозити туди нелегальних мігрантів.

Туск повідомив, що європейські лідери, з якими він розмовляв на неформальному саміті в Брюсселі, погодилися, що захист східного кордону ЄС є спільним завданням, і що це також стосується фінансування.

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"Сьогодні я можу вас запевнити – Європа заплатить за нашу безпеку, тому що наша безпека на кордоні – це безпека Європи", – сказав він.

Як відомо, останнім часом ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася, попри те, що його укріпили парканом висотою понад 5 метрів.

Польські прикордонники майже щоденно фіксують спроби мігрантів на території Білорусі перейти кордон, при цьому часто стаються сутички. В одному випадку прикордонник помер від отриманих ножових поранень, Варшава вимагає від Мінська видати цього мігранта.

Президент Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки через загострення на кордоні з Білоруссю.