Туск: ЕС поможет финансировать безопасность границ Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС согласились с необходимостью финансировать меры безопасности на польско-белорусской границе.

Заявление Туска приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Граница Польши с Беларусью стала горячей точкой с тех пор, как в 2021 году режим Александра Лукашенко начал свозить туда нелегальных мигрантов.

Туск сообщил, что европейские лидеры, с которыми он разговаривал на неформальном саммите в Брюсселе, согласились, что защита восточной границы ЕС является общей задачей, и это также касается финансирования.

Реклама:

"Сегодня я могу вас заверить – Европа заплатит за нашу безопасность, потому что наша безопасность на границе – это безопасность Европы", – сказал он.

Как известно, в последнее время ситуация на польско-белорусской границе снова обострилась, несмотря на то, что ее укрепили забором высотой более 5 метров.

Польские пограничники почти ежедневно фиксируют попытки мигрантов на территории Беларуси перейти границу, при этом часто происходят столкновения. В одном случае пограничник умер от полученных ножевых ранений, Варшава требует от Минска выдать этого мигранта.

Президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности из-за обострения на границе с Беларусью.