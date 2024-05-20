Між Іспанією та Аргентиною спалахнув скандал через заяви про дружину прем'єра

Іспанія відкликала свого посла в Буенос-Айресі для консультацій у неділю після того, як президент Аргентини Хав'єр Мілей під час ультраправого мітингу в Мадриді зневажливо висловився про дружину прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Мілей назвав дружину Санчеса Бегону Гомес "корумпованою" під час мітингу в Мадриді, організованого ультраправою партією Vox.

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Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що очікує вибачень від Мілея.

Інші міністри також засудили промову Мілея, в якій він назвав соціалізм "проклятим і канцерогенним". Санчес очолює Соціалістичну партію Іспанії.

"Своєю поведінкою Мілей довів відносини між Іспанією та Аргентиною до найсерйознішого стану в новітній історії", – сказав Альбарес у відеозверненні.

Прессекретар Мілея в інтерв'ю аргентинському телеканалу в неділю заявив, що президент не буде вибачатися. Він додав, що іспанські посадовці повинні відмовитися від образ, які вони зробили на його адресу.

Візит Мілея порушив дипломатичний протокол, оскільки він відмовився зустрітися з королем Іспанії Феліпе і прем’єром Санчесом, натомість надавши перевагу просуванню своєї книги разом з лідером Vox Сантьяго Абаскалем на партійному мітингу.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що "нападам на членів сімей політичних лідерів немає місця в нашій культурі".

У квітні суд Мадрида заявив, що розглядає звинувачення у зловживанні впливом і корупції в бізнесі проти дружини Санчеса, висунуті за приватною скаргою групи антикорупційних активістів "Чисті руки".

Однак пізніше прокуратура Мадрида заявила, що подала апеляцію на закриття справи за відсутністю доказів.

Санчес вирішив залишитися на посаді прем’єра після п'яти днів зважування свого майбутнього, коли було оголошено про розслідування проти його дружини.