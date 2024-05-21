Мадрид відкликає посла з Аргентини після заяв її президента про дружину прем'єра Іспанії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес на пресконференції 21 травня оголосив про відкликання посла з Аргентини після того, як її президент Хав'єр Мілей скандально висловився про дружину іспанського прем'єра Бегонію Гомес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

Рішення про відкликання посла з Аргентини ухвалив уряд Іспанії на засіданні у вівторок.

"Уряд залишається пильним, ситуація не змінилася, і тому я оголошую, що ми відкликаємо нашого посла в Буенос-Айресі. Посол, безумовно, залишиться в Мадриді, і в Аргентині далі посла не буде", – пояснив Альбарес.

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Він додав, що особисто передав послу Аргентини в Мадриді вимогу перепросити за слова аргентинського президента.

"Ми постаємо перед унікальним випадком не тільки для цього уряду, але і в історії міжнародних і дипломатичних відносин між країнами. Немає прецедентів, щоб глава держави приїжджав до столиці іншої країни, щоб ображати її інституції та відверто втручатися у її внутрішні справи", – обурився міністр закордонних справ Іспанії.

Джерела в іспанському МЗС наголошують, що до такого кроку вдаються нечасто, і найближчий прецедент – відкликання посла Іспанії з Венесуели на два роки через дії венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

RTVE з посиланням на урядові джерела також пише, що Мадрид не виключає рішучіших заходів, зокрема "розриву дипломатичних відносин з Аргентиною або оголошення Мілея персоною нон-грата".

Минулих вихідних, нагадаємо, Хав'єр Мілей назвав дружину іспанського прем'єра Педро Санчеса "корумпованою" під час мітингу в Мадриді, організованого ультраправою партією Vox. Це викликало масштабне обурення іспанського уряду та політичних партій.

Слова Мілея стосувались повідомлення про те, що суд Мадрида розглядав звинувачення у зловживанні впливом і корупції в бізнесі проти дружини Санчеса, висунуті за приватною скаргою групи антикорупційних активістів "Чисті руки".

Однак пізніше прокуратура Мадрида заявила, що подала апеляцію на закриття справи за відсутністю доказів.