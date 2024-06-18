Мадрид требует от президента Аргентины уважения после заявлений о жене премьера

Пресс-секретарь испанского правительства Пилар Алегрия заявила, что президент Аргентины Хавьер Милей – который вызвал скандал комментариями о жене премьера Педро Санчеса – должен уважать испанский народ и его институты, если приедет в Испанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Ранее Милей подтвердил, что посетит Мадрид 21 июня, чтобы получить премию Института Хуана де Мариана за "защиту идей свободы".

"Мы не знаем повестки дня президента Аргентины, но если поездка все же состоится, я надеюсь, что во время своих заявлений он сохранит уважение к народу Испании и ее институтам", – подчеркнула Алегрия на пресс-конференции по итогам заседания испанского правительства.

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Второй визит Милея в Испанию состоится в разгар дипломатической напряженности между двумя странами после того, как на мероприятии ультраправой испанской партии Vox он назвал жену Педро Санчеса "коррумпированной" и раскритиковал руководство испанского правительства.

Это заявление спровоцировало дипломатический кризис и отзыв посла Испании в Аргентине.

Слова Милея касались сообщения о том, что суд Мадрида рассматривал обвинения в злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе против жены Санчеса, выдвинутые по частной жалобе группы антикоррупционных активистов "Чистые руки".

Однако позже прокуратура Мадрида заявила, что подала апелляцию на закрытие дела за отсутствием доказательств.