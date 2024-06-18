Президент Болгарії зірвав зустріч із прем’єром Чорногорії, який запізнився на 4 хвилини

Болгарський президент Румен Радєв скасував заплановану 17 червня зустріч із прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем через запізнення останнього на чотири хвилини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У межах візиту до Чорногорії Радєв мав провести зустрічі спершу з президентом країни Яковом Мілатовичем, а потім – зі Спаїчем. Але через запізнення останнього президент Болгарії вирішив не чекати й пішов.

Речник чорногорського уряду в коментарі Politico пояснив, що попередня зустріч прем’єра Спаїча "тривала на три хвилини довше, ніж було заплановано", а болгарська делегація "залишила будівлю уряду після чотирьох хвилин очікування".

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Зустріч мала відбутися на віллі "Горіца" в Подгориці, де зазвичай організовуються зустрічі чорногорських урядовців із главами іноземних держав, але її вже зайняв президент Мілатович.

У президента Болгарії своєю чергою пояснили скасування зустрічі неготовністю чорногорської сторони. "Цілком природно, що глава держави відмовляється від зустрічі, до якої приймаюча сторона не готова", – прокоментував він місцевим ЗМІ.

Politico зазначає, що це вже не перший випадок, коли Спаїч не з'являється на зустрічі з іноземними високопосадовцями. У березні він образив мера Любляни Зорана Янковича, який пів години чекав на аудієнцію, а потім пішов.

36-річний Мілойко Спаїч, колишній банкір Goldman Sachs, став прем’єром Чорногорії в жовтні 2023 року і наразі є наймолодшим главою уряду в Європі.

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