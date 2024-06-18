Президент Болгарии сорвал встречу с премьером Черногории, который опоздал на 4 минуты

Болгарский президент Румен Радев отменил запланированную 17 июня встречу с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем из-за опоздания последнего на четыре минуты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В рамках визита в Черногорию Радев должен был провести встречи сначала с президентом страны Яковом Милатовичем, а затем – со Спаичем. Но из-за опоздания последнего президент Болгарии решил не ждать и ушел.

Представитель черногорского правительства в комментарии Politico объяснил, что предыдущая встреча премьера Спаича "длилась на три минуты дольше, чем было запланировано", а болгарская делегация "покинула здание правительства после четырех минут ожидания".

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Встреча должна была состояться на вилле "Горица" в Подгорице, где обычно организуются встречи черногорских чиновников с главами иностранных государств, но ее уже занял президент Милатович.

У президента Болгарии в свою очередь объяснили отмену встречи неготовностью черногорской стороны. "Вполне естественно, что глава государства отказывается от встречи, к которой принимающая сторона не готова", – прокомментировал он местным СМИ.

Politico отмечает, что это уже не первый случай, когда Спаич не появляется на встрече с иностранными высокопоставленными чиновниками. В марте он оскорбил мэра Любляны Зорана Янковича, который полчаса ждал аудиенции, а потом ушел.

36-летний Милойко Спаич, бывший банкир Goldman Sachs, стал премьером Черногории в октябре 2023 года и сейчас является самым молодым главой правительства в Европе.

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