Макрон пропонує "помаринувати" рішення щодо ключових посад в ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лідерам потрібно "помаринувати" рішення про розподіл вищих посад в Європейському союзі.

Заяву французького президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, хоча він не хоче бути надмірно оптимістичним, він вважає, що угода близька.

"Тепер ми повинні дати речам помаринуватися", – сказав він.

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Однак він підкреслив, що остаточна угода може бути досягнута не раніше виборів у Франції, які відбудуться 30 червня і 7 липня.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі у понеділок не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

Зокрема, за даними ЗМІ, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні була незадоволена переговорами і не приховувала цього.