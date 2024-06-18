Макрон предлагает "помариновать" решения по ключевым должностям в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидерам нужно "помариновать" решение о распределении высших должностей в Европейском союзе.

Заявление французского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам Макрона хотя он не хочет быть чрезмерно оптимистичным, он считает, что соглашение близко.

"Теперь мы должны дать вещам помариноваться", – сказал он.

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Однако он подчеркнул, что окончательное соглашение может быть достигнуто не раньше выборов во Франции, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече в понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

В частности, по данным СМИ, премьер Италии Джорджия Мелони была недовольна переговорами и не скрывала этого.