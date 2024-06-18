Минулого року у Німеччині зафіксували зростання кількості екстремістів, чому сприяли війна Росії проти України та ескалація конфлікту на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у щорічній доповіді Федерального відомства з охорони конституції (BfV), представленій у Берліні, повідомляє DW.

Ключовою загрозою для внутрішньої безпеки країни президент BfV Томас Гальденванг назвав зростання кількості послідовників правоекстремістких рухів.

У 2023 році у Німеччині налічувалося близько 40,6 тисячі правих екстремістів – більше, ніж попереднього року.

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Збільшилася і кількість лівих екстремістів – з 36,5 тисячі у 2022 році до 37 тисяч.

Кожен четвертий екстреміст із загальної статистики належить до категорії схильних до насильства.

За даними BfV, наприкінці 2023 року близько 25 тисяч осіб належали до так званих "рейхсбюргерів" і "самоврядників", що теж приблизно на дві тисячі осіб більше, ніж у попередньому році.

Десять відсотків з них класифікуються правоохоронцями як такі, що готові до застосування насильства.

Ще близько 1600 осіб – на 200 більше, ніж у попередньому році – BfV відносить до групи тих, хто не належить до класичного спектра екстремізму, але діє проти держави та її інституцій у неконституційний спосіб.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше заявила, що хоча німецька демократія є сильною, вона зазнає значного тиску.

Своєю чергою глава Федерального відомства з охорони конституції (BfV) Німеччини Томас Гальденванг розповів, що Росія все частіше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства на свою користь.