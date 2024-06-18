В прошлом году в Германии зафиксировали рост количества экстремистов, чему способствовали война России против Украины и эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в ежегодном докладе Федерального ведомства по охране конституции (BfV), представленном в Берлине, сообщает DW.

Ключевой угрозой для внутренней безопасности страны президент BfV Томас Хальденванг назвал рост количества последователей правоэкстремистских движений.

В 2023 году в Германии насчитывалось около 40,6 тысячи правых экстремистов – больше, чем в предыдущем году.

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Увеличилось и количество левых экстремистов – с 36,5 тысячи в 2022 году до 37 тысяч.

Каждый четвертый экстремист из общей статистики относится к категории склонных к насилию.

По данным BfV, в конце 2023 года около 25 тысяч человек принадлежали к так называемым "рейхсбюргерам" и "самоуправляющимся", что тоже примерно на две тысячи человек больше, чем в предыдущем году.

Десять процентов из них классифицируются правоохранителями как готовые к применению насилия.

Еще около 1600 человек – на 200 больше, чем в предыдущем году – BfV относит к группе тех, кто не принадлежит к классическому спектру экстремизма, но, тем не менее, действует против государства и его институтов неконституционным способом.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее заявила, что хотя немецкая демократия является сильной, она испытывает значительное давление.

В свою очередь глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг рассказал, что Россия все чаще прибегает к шантажу и финансовым стимулам, чтобы нанять немцев для шпионажа в свою пользу.