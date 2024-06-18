У Братиславі протестували проти намірів уряду обмежити громадянські права

Сотні людей зібрались увечері 18 червня в центрі столиці Словаччини на знак протесту проти низки урядових пропозицій, які, на думку організаторів заходу, підривають основні громадянські права, інституційну свободу і загрожують захисту навколишнього середовища.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SME.sk.

Протест організували платформа "Відкрита культура!", Платформа за демократію, Кліматична коаліція, громадське об'єднання "Мир для України", а також організатори громадянських протестів з двадцяти міст Словаччини.

Захід розпочався о 17:00 на площі Словацького національного повстання в Братиславі, звідки учасники маршу рушили до площі Свободи. Протестувальники скандували такі гасла, як "ми не дамо свободу" і "ми не будемо мовчати".

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Фото: CTK

"Під час поточної парламентської сесії обговорюється низка законопроєктів, які підривають свободу і незалежність ЗМІ, загрожують захисту навколишнього середовища і основним громадянським правам", – заявили організатори.

Вони вказали зокрема на новий закон про суспільне мовлення та закон, що дозволяє вирубку дерев, на який наклала вето колишня президентка Словаччина Зузана Чапутова.

Також вони згадали так званий "lex assassination" – комплекс заходів, покликаних забезпечити більшу безпеку для топполітиків Словаччини, а також обмежити право на зібрання або полегшити електронне стеження за людьми, підозрюваними в порушенні закону.

Його ініціювали після замаху на Роберта Фіцо 15 травня. Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула, який стверджував, що хотів "зашкодити здоров'ю" Фіцо, з політикою якого незгодний.

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