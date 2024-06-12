У Словаччині після замаху на Фіцо хочуть заборонити протести біля помешкань політиків

Уряд Словаччини на засіданні 12 червня схвалив пакет заходів, спрямованих на посилення безпеки політиків та урядовців після замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Пропозиції словацького уряду зокрема передбачають, що влада матиме право забороняти мітинги протесту перед будинками політиків і в радіусі 50 метрів від офіційних резиденцій уряду і президента Словаччини.

Крім того, словацьке МВС визначить і підготує резиденції для прем'єр-міністра, президента і спікера парламенту, де вони зможуть перебувати тривалий час, а лідерам усіх парламентських партій, генеральному прокурору та голові Конституційного суду будуть надавати охорону.

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Також пропонується, щоб прем'єр-міністри та спікери парламенту Словаччини, які відпрацювали щонайменше два терміни, отримували регулярні виплати після закінчення своїх повноважень – наразі вони передбачені лише для колишніх президентів.

Ці заходи ще мають бути схвалені парламентом Словаччини, де більшість має трипартійний коаліційний уряд.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо скоїли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула, який стверджував, що хотів "зашкодити здоров'ю" Фіцо, з політикою якого незгодний.

З кінця травня Фіцо перебває на домашньому лікуванні.

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