У победителей евровыборов есть несколько беспокойств относительно кандидата в президенты Евросовета

В ЕС продолжаются кулуарные переговоры по высшим должностям: правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая выиграла выборы в Европарламент, поставила дополнительные вопросы по кандидатуре в президенты Евросовета Антониу Кошты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Источник в ЕНП, близкий к переговорам, добавил еще одну причину, почему партия не сразу согласилась на утверждение кандидатуры социалистов – бывшего главы правительства Португалии Антониу Кошты – на должность председателя Европейского совета.

"Он (Кошта) был слишком мягким в отношении миграции", – сообщил источник в ЕНП.

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Социалисты имеют разные позиции по миграции. В то время как социалистические правительства Испании и Дании активно требовали решений по этому вопросу, португальский премьер Кошта был менее заметным в дискуссии, что заставило ЕНП задуматься над тем, поддержит ли он их более решительную позицию против нелегальных потоков мигрантов.

Лидеры ЕНП также выразили обеспокоенность по поводу расследования коррупции среди бывших чиновников Кошты на родине.

Также ЕНП все еще хочет оставить открытой для обсуждения возможность того, чтобы ее кандидат занимал должность главы Евросовета в течение 2,5 года, то есть в течение половины срока.

До сих пор между партиями и лидерами всегда существовала неформальная договоренность о том, что мандат действующего президента Евросовета будет продлен на следующий срок без особых дебатов. Со своей стороны, социалисты хотят сохранить традицию и получить полный мандат для Кошти в Евросовете.

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече в понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

В частности, по данным СМИ, премьер Италии Джорджия Мелони была недовольна переговорами и не скрывала этого.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность, что окончательное решение о назначении на ключевые должности в ЕС будет принято на следующей неделе.