У Литві визначаються з наступниками міністрів, одна з яких пішла у відставку після скандалу

У Литві невдовзі призначать нових міністрів освіти і соціальної політики після того, як ці відомства від тижня до кількох місяців лишаються без офіційних очільників.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У середу прем’єрка Інгріда Шимоніте обговорювала з президентом Гітанасом Науседою кандидатури на керівників Міносвіти і Міністерства соціальної політики та праці, проте імена поки не розкривають.

Шимоніте сказала, що назве кандидатів пізніше цього тижня. Науседа заявив, що погоджується з кандидатурами.

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Міністерство освіти, науки та спорту працювало без офіційного керівника ще з початку квітня, обов’язки міністра доручили очільниці Міністества соціальної політики та праці Моніці Навічкієне.

Проте минулого тижня Навічкієне вирішила йти у відставку після того, як з’ясувалося, що минулої зими вона скористалася посадовими перевагами для того, щоб безкоштовно злітати у Дубаї.

Нагадаємо, також литовські політики починають турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції досі не визначилися з кандидатом на литовського єврокомісара.

У разі обрання на цю роль міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса – який поки вважається найімовірнішим кандидатом – зміниться і керівник цього важливого для України відомства.

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