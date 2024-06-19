В Литве определяются с преемниками министров, одна из которых ушла в отставку после скандала

В Литве вскоре назначат новых министров образования и социальной политики после того, как эти ведомства от недели до нескольких месяцев остаются без официальных руководителей.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В среду премьер Ингрида Шимоните обсуждала с президентом Гитанасом Науседой кандидатуры на руководителей Минобразования и Министерства социальной политики и труда, однако имена пока не раскрывают.

Шимоните сказала, что назовет кандидатов позже на этой неделе. Науседа заявил, что согласен с кандидатурами.

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Министерство образования, науки и спорта работало без официального руководителя еще с начала апреля, обязанности министра поручили руководительнице Министерства социальной политики и труда Монике Навичкиене.

Однако на прошлой неделе Навичкиене решила уходить в отставку после того, как выяснилось, что прошлой зимой она воспользовалась должностными преимуществами для того, чтобы бесплатно слетать в Дубаи.

Напомним, также литовские политики начинают беспокоиться по поводу того, что в правящей коалиции до сих пор не определились с кандидатом на литовского еврокомиссара.

В случае избрания на эту роль министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса – который пока считается наиболее вероятным кандидатом – изменится и руководитель этого важного для Украины ведомства.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".