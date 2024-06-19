У передмісті Парижа поліція застрелила чоловіка, який напав на людей з викруткою

У північному передмісті Парижа Обервільє поліцейський відкрив вогонь і вбив зловмисника, який з викруткою напав на прибиральницю, а також поранив ще одного офіцера поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними поліції, прибиральниця отримала кілька ударів викруткою, але ступінь його поранень не був одразу зрозумілий.

Поліцейський, який намагався втрутитися, був поранений у руку.

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Інший поліцейський відкрив вогонь, убивши нападника, зазначили правоохоронці.

Поліція заявила, що не має іншої оперативної інформації, зокрема, про можливі мотиви.

За інформацією BMFTV, поліцейський, який здійснив постріл в нападника, був взятий під варту.

Телеканал повідомляє, що 47-річний чоловік завдав п'ять ударів викруткою прибиральниці, що змусило поліцію втрутитися.

Нагадаємо, у понеділок у місті Мец на сході Франції вранці у понеділок п'ятеро осіб отримали поранення внаслідок нападу з ножем. За даними ЗМІ, інцидент не мав терористичних мотивів і був пов’язаний зі з’ясуванням стосунків між членами афганської іммігрантської спільноти.