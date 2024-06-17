ЗМІ дізналися деталі інциденту у французькому Меці, де поранили ножем 5 осіб

Інцидент з п’ятьома пораненими у Меці не мав терористичних мотивів і був пов’язаний зі з’ясуванням стосунків між членами афганської іммігрантської спільноти.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Як дізналися журналісти від джерела у поліції, інцидент, внаслідок якого отримали ножові поранення 5 осіб, стався у периферійному районі Меца перед невеликим супермаркетом.

Усі учасники події нібито є представниками місцевої афганської спільноти і сутичка сталася через з’ясування стосунків. Постраждалого з найважчим пораненням вдалося врятувати завдяки швидкому приїзду поліцейських, які зупинили критичну кровотечу за допомогою турнікета.

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Осіб, які завдали поранень постраждалим, досі розшукують.

Нагадаємо, про п’ятьох постраждалих з ножовими пораненнями у Меці повідомили раніше у понеділок. У прокуратурі зазначили, що слідство не розглядає версію теракту, проте не повідомляли майже жодних деталей про подію.

Тим часом у Фінляндії суд схвалив запобіжний захід у вигляді арешту щодо чоловіка правоекстремістських поглядів, який у п'ятницю тяжко поранив дитину іммігрантського походження у ТРЦ міста Оулу.