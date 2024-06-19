В пригороде Парижа полиция застрелила мужчину, напавшего на людей с отверткой

В северном пригороде Парижа Обервилье полицейский открыл огонь и убил злоумышленника, который с отверткой напал на уборщицу, а также ранил еще одного офицера полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным полиции, уборщица получила несколько ударов отверткой, но степень ранений не была сразу понятна.

Полицейский, который пытался вмешаться, был ранен в руку.

Реклама:

Другой полицейский открыл огонь, убив нападавшего, отметили правоохранители.

Полиция заявила, что не располагает другой оперативной информацией, в частности, о возможных мотивах.

По информации BMFTV, полицейский, который произвел выстрел в нападавшего, был взят под стражу.

Телеканал сообщает, что 47-летний мужчина нанес пять ударов отверткой уборщице, что заставило полицию вмешаться.

Напомним, в понедельник в городе Мец на востоке Франции утром в понедельник пять человек получили ранения в результате нападения с ножом. По данным СМИ, инцидент не имел террористических мотивов и был связан с выяснением отношений между членами афганского иммигрантского сообщества.