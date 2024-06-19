Чи може призначення головою Євроради експрем'єра Португалії послабити підтримку України
Новини — Середа, 19 червня 2024, 17:00 —
Найближчими днями лідери країн Євросоюзу мають узгодити кандидатури майбутніх очільників головних європейських інституцій.
Причому змін може виявитись не так і багато. Найімовірніше, Європейську комісію вдруге очолить німкеня Урсула фон дер Ляєн, а Європарламент – також вдруге – мальтійка Роберта Метсола.
Серед ключових змін – посада голови зовнішньополітичної служби ЄС, яку планують віддати під керівництво чинної прем'єрки Естонії Каї Каллас, а також посада президента Європейської ради – Шарля Мішеля може змінити експрем'єр Португалії Антоніу Кошта.
Донедавна вважалося, що проблеми можуть виникнути при затвердженні Каї Каллас (особливо через її імідж людини, яка "їсть росіян на сніданок")
Однак, здається, що саме кандидатура Кошти стала каменем спотикання.
Детальніше про спірну кандидатуру екс-прем'єра Португалії читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Фаворит із масою зауважень: хто такий Антоніу Кошта, ключовий кандидат у президенти Євроради. Далі – стислий її виклад.
У квітні цього року новий глава МЗС Португалії Паулу Ранжел визнав, що попередній голова уряду Антоніу Кошта хоч і був "цілковито на боці України", але щодо розширення ЄС висловлював скепсис.
Це можна простежити і у його заявах.
Кошта також виключав імовірність швидкого вступу України до ЄС і висловлював переконання, що членство в ЄС не вирішить проблем України.
У питанні членства України в НАТО експрем’єр Португалії демонстрував обережну позицію.
Втім, Португалія часів Кошти не цуралася військової підтримки України, зокрема, однією з перших зголосилася передати Києву танки Leopard 2.
А в лютому цього року прем’єр заявляв, що захист міжнародного права в Україні є внеском у власну безпеку Португалії.
На роки прем'єрства Кошти припав період стабільного економічного зростання та виходу з кризи. А згодом його уряд також хвалили за вдале розгортання кампанії вакцинації від коронавірусу.
Серед європейських колег у Кошти була непогана репутація. Настільки, що ЗМІ називали його серед кандидатів на топпосаду в ЄС ще в 2022 році, за два роки до євровиборів.
Передусім звертали увагу на переговорні здібності португальського прем'єра, відточені багаторічним прем'єрством і вкрай важливі під час вибудовування спільної позиції на самітах ЄС.
Разом з тим газета Observador на початку цього року назвала Антоніу Кошту "найгіршим демократичним прем'єр-міністром Португалії" за його "безвідповідальну політику щодо кумівства, державного управління, зникнення SEF (поліційна служба у справах іноземців) та відкриття кордонів для неконтрольованої масової імміграції".
Його уряд час від часу втрапляв у скандали.
В листопаді минулого року Кошта був змушений подати у відставку з посади прем'єр-міністра після того, як прокуратура оголосила його офіційним підозрюваним у широкомасштабному розслідуванні зловживання впливом. Справа стосувалася видачі ліцензій на видобуток літію, найбільші поклади якого у Європі має Португалія.
Проти Кошти не було висунуто жодних звинувачень, але водночас і розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра досі не закрили.
Тому, як в історії з ложечками, осад лишається. Попри те, що в багатьох європейських столицях не бачать у справі Кошти перешкоди для його майбутнього в Єврораді, деякі все ж висловлювали застереження.
Звучало навіть ім’я альтернативної кандидатки на пост голови Євроради – Метте Фредеріксен.Це данська прем’єрка-соціалістка.
Втім, сама Фредеріксен на неформальному саміті в понеділок виключила свою участь у боротьбі за цю посаду і додала, що "Антоніу є добрим колегою".
Саме тому наразі видається, що Кошта зрештою і стане наступним президентом Європейської ради.
Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної Фаворит із масою зауважень: хто такий Антоніу Кошта, ключовий кандидат у президенти Євроради.