Чи може призначення головою Євроради експрем'єра Португалії послабити підтримку України

Найближчими днями лідери країн Євросоюзу мають узгодити кандидатури майбутніх очільників головних європейських інституцій.

Причому змін може виявитись не так і багато. Найімовірніше, Європейську комісію вдруге очолить німкеня Урсула фон дер Ляєн, а Європарламент – також вдруге – мальтійка Роберта Метсола.

Серед ключових змін – посада голови зовнішньополітичної служби ЄС, яку планують віддати під керівництво чинної прем'єрки Естонії Каї Каллас, а також посада президента Європейської ради – Шарля Мішеля може змінити експрем'єр Португалії Антоніу Кошта.

Донедавна вважалося, що проблеми можуть виникнути при затвердженні Каї Каллас (особливо через її імідж людини, яка "їсть росіян на сніданок")

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Однак, здається, що саме кандидатура Кошти стала каменем спотикання.

Детальніше про спірну кандидатуру екс-прем'єра Португалії читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Фаворит із масою зауважень: хто такий Антоніу Кошта, ключовий кандидат у президенти Євроради. Далі – стислий її виклад.

У квітні цього року новий глава МЗС Португалії Паулу Ранжел визнав, що попередній голова уряду Антоніу Кошта хоч і був "цілковито на боці України", але щодо розширення ЄС висловлював скепсис.

Це можна простежити і у його заявах.

Кошта також виключав імовірність швидкого вступу України до ЄС і висловлював переконання, що членство в ЄС не вирішить проблем України.

У питанні членства України в НАТО експрем’єр Португалії демонстрував обережну позицію.

Втім, Португалія часів Кошти не цуралася військової підтримки України, зокрема, однією з перших зголосилася передати Києву танки Leopard 2.

А в лютому цього року прем’єр заявляв, що захист міжнародного права в Україні є внеском у власну безпеку Португалії.

На роки прем'єрства Кошти припав період стабільного економічного зростання та виходу з кризи. А згодом його уряд також хвалили за вдале розгортання кампанії вакцинації від коронавірусу.

Серед європейських колег у Кошти була непогана репутація. Настільки, що ЗМІ називали його серед кандидатів на топпосаду в ЄС ще в 2022 році, за два роки до євровиборів.

Передусім звертали увагу на переговорні здібності португальського прем'єра, відточені багаторічним прем'єрством і вкрай важливі під час вибудовування спільної позиції на самітах ЄС.

Разом з тим газета Observador на початку цього року назвала Антоніу Кошту "найгіршим демократичним прем'єр-міністром Португалії" за його "безвідповідальну політику щодо кумівства, державного управління, зникнення SEF (поліційна служба у справах іноземців) та відкриття кордонів для неконтрольованої масової імміграції".

Його уряд час від часу втрапляв у скандали.

В листопаді минулого року Кошта був змушений подати у відставку з посади прем'єр-міністра після того, як прокуратура оголосила його офіційним підозрюваним у широкомасштабному розслідуванні зловживання впливом. Справа стосувалася видачі ліцензій на видобуток літію, найбільші поклади якого у Європі має Португалія.

Проти Кошти не було висунуто жодних звинувачень, але водночас і розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра досі не закрили.

Тому, як в історії з ложечками, осад лишається. Попри те, що в багатьох європейських столицях не бачать у справі Кошти перешкоди для його майбутнього в Єврораді, деякі все ж висловлювали застереження.

Звучало навіть ім’я альтернативної кандидатки на пост голови Євроради – Метте Фредеріксен.Це данська прем’єрка-соціалістка.

Втім, сама Фредеріксен на неформальному саміті в понеділок виключила свою участь у боротьбі за цю посаду і додала, що "Антоніу є добрим колегою".

Саме тому наразі видається, що Кошта зрештою і стане наступним президентом Європейської ради.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної Фаворит із масою зауважень: хто такий Антоніу Кошта, ключовий кандидат у президенти Євроради.