В ближайшие дни лидеры стран Евросоюза должны согласовать кандидатуры будущих руководителей главных европейских институтов.

Причем изменений может оказаться не так и много. Скорее всего, Европейскую комиссию во второй раз возглавит немка Урсула фон дер Ляйен, а Европарламент – также во второй раз – мальтийка Роберта Метсола.

Среди ключевых изменений – должность главы внешнеполитической службы ЕС, которую планируют отдать под руководство действующего премьера Эстонии Каи Каллас, а также должность президента Европейского совета – Шарля Мишеля может сменить экс-премьер Португалии Антониу Кошта.

До недавнего времени считалось, что проблемы могут возникнуть при утверждении Каи Каллас (особенно из-за ее имиджа человека, который "ест русских на завтрак")

Реклама:

Однако, кажется, что именно кандидатура Кошты стала камнем преткновения.

Подробнее о спорной кандидатуре єкс-премьера Португалии читайте в статье журналистки "Европейской правды" Иванны Костиной Фаворит с массой замечаний: кто такой Антониу Кошта, ключевой кандидат в президенты Евросовета. Далее – краткое ее изложение.

В апреле этого года новый глава МИД Португалии Паулу Ранжел признал, что предыдущий глава правительства Антониу Кошта хоть и был "полностью на стороне Украины", но в отношении расширения ЕС высказывал скепсис.

Это можно проследить и в его заявлениях.

Кошта также исключал вероятность быстрого вступления Украины в ЕС и выражал убеждение, что членство в ЕС не решит проблем Украины.

В вопросе членства Украины в НАТО экс-премьер Португалии демонстрировал осторожную позицию.

Впрочем, Португалия времен Кошты не чуралась военной поддержки Украины, в частности, одной из первых согласилась передать Киеву танки Leopard 2.

А в феврале этого года премьер заявлял, что защита международного права в Украине является вкладом в собственную безопасность Португалии.

На годы премьерства Кошты пришелся период стабильного экономического роста и выхода из кризиса. А впоследствии его правительство также хвалили за удачное развертывание кампании вакцинации от коронавируса.

Среди европейских коллег у Кошты была неплохая репутация. Настолько, что СМИ называли его среди кандидатов на топ-должность в ЕС еще в 2022 году, за два года до евровыборов.

В первую очередь обращали внимание на переговорные способности португальского премьера, отточенные многолетним премьерством и крайне важные при выстраивании общей позиции на саммитах ЕС.

Вместе с тем газета Observador в начале этого года назвала Антониу Кошту "худшим демократическим премьер-министром Португалии" за его "безответственную политику в отношении кумовства, государственного управления, исчезновения SEF (полицейская служба по делам иностранцев) и открытия границ для неконтролируемой массовой иммиграции".

Его правительство время от времени попадало в скандалы.

В ноябре прошлого года Кошта был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра после того, как прокуратура объявила его официальным подозреваемым в широкомасштабном расследовании злоупотребления влиянием. Дело касалось выдачи лицензий на добычу лития, крупнейшие залежи которого в Европе имеет Португалия.

Против Кошты не было выдвинуто никаких обвинений, но в то же время и расследование в отношении бывшего премьер-министра до сих пор не закрыли.

Поэтому, как в истории с ложечками, осадок остается. Несмотря на то, что во многих европейских столицах не видят в деле Кошты препятствия для его будущего в Евросовете, некоторые все же высказывали предостережения.

Звучало даже имя альтернативной кандидатки на пост председателя Евросовета – Метте Фредериксен Это датский премьер-социалистка.

Впрочем, сама Фредериксен на неформальном саммите в понедельник исключила свое участие в борьбе за эту должность и добавила, что "Антониу является хорошим коллегой".

Именно поэтому сейчас кажется, что Кошта в конце концов и станет следующим президентом Европейского совета.

Подробнее – в материале Иванны Костиной Фаворит с массой замечаний: кто такой Антониу Кошта, ключевой кандидат в президенты Евросовета.