ЗМІ: Боррель радить ЄС зняти санкції з Косова

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель рекомендував державам-членам зняти обмежувальні заходи проти Косова, запроваджені минулого року через підрив процесу нормалізації відносин із Сербією.

Про це дізналась балканська служба "Радіо Свобода" від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

У документі, поширеному серед держав Євросоюзу 18 червня, Боррель вказує, що Косово вжило кроків для виконання вимог Брюсселя, у зв’язку з якими були запроваджені санкції.

Там стверджується, що зняття з Косова обмежень стане політичним сигналом і "сприятиме збалансованому контексту, в якому може рухатись уперед діалог між Белградом і Приштиною".

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Пропозицію топдипломата ЄС розглянуть на рівні послів у середу. Джерела "Радіо Свобода" не виключають, що в разі позитивного рішення про зняття санкцій можуть оголосити вже на наступній зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 24 червня.

ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Косова влітку 2023 року у відповідь на спалах насильства, пов'язаного з голосуванням на місцевих виборах у чотирьох муніципалітетах на півночі країни.

Тоді сербське населення бойкотувало вибори, що призвело до обрання чотирьох етнічних албанських мерів за мізерної явки виборців. За допомогою поліції Косово все ж домоглось призначення мерів, що призвело до багатомісячних насильницьких інцидентів.

Санкції фактично заборонили деякі зустрічі на високому рівні між офіційними представниками Євросоюзу й Косова, призупинили проєкти ЄС та обмежили потоки фінансування для Приштини.

Повторні вибори в північних муніципалітетах Косова відбулись у квітні, й хоча їх знову бойкотували серби, в ЄС визнали, що косовська влада забезпечила належні умови для голосування.

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